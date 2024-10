📷 Les Bleus se sont eux aussi réunis...avec une arrivée bien différente de celle des Diables

L'Equipe de France s'est retrouvée à Clairefontaine avant les deux matchs de Ligue des Nations. L'arrivée des joueurs est un rendez-vous de plus en plus extravagant.

Plus les rassemblements passent, plus l'arrivée des joueurs français à Clairefontaine est attendue. Il faut dire que là où les Diables Rouges ont leur mascotte pour comité d'accueil dans l'anonymat du parking de Tubize, il ne manque plus qu'un tapis rouge pour croire les Bleus à un défilé de mode ou à la montée des marches du Festival de Cannes.

Si certains membres du noyau se la jouent plutôt classique, d'autres prennent un malin plaisir à changer d'accoutrement à chaque occasion. A ce petit jeu, Jules Koundé est le joueur le plus attendu. Toujours tiré à quatre épingles, le joueur du FC Barcelone n'a pas déçu.

Jules Koundé est arrivé à Clairefontaine. 📍🇫🇷



Un mot sur son outfit ? 🤔 pic.twitter.com/76tke9VFTp — Actu Foot (@ActuFoot_) October 7, 2024

Les rois de la sape ? A vous de juger

Bradley Barcola a également soigné sa tenue, il n'est pas passé inaperçu auprès de la grappe de journalistes présents au pied des marches.

Bradley Barcola vient d’arriver à Clairefontaine. 🇫🇷👖



Son flow sur /10 ? pic.twitter.com/DCWfBHw2l4 — BeFootball (@_BeFootball) October 7, 2024

Mais celui qui a le plus fait parler reste Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool est descendu de la voiture complètement masqué, s'amusant que personne ne puisse le reconnaître.

¡¡¿QUÉ LE PASABA, NO?!! De esta misteriosa manera llegó el defensor del Liverpool, Ibrahima Konaté, a la concentración de la Selección de Francia... ¿Habías visto alguna vez algo similar?pic.twitter.com/lQUd7fsQ4n — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2024

Victorieuse face aux Diables lors du dernier match, la France ne compte que trois points sur six suite à sa défaite 1-3 contre l'Italie. Les Diables retrouveront les Bleus au Stade Roi Baudouin mardi prochain après le déplacement de ce jeudi à Rome.