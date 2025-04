Joseph Laumann revient sur son passage chez les U23 du Standard : "On a su former des jeunes et proposer un football positif, mais..."

Joseph Laumann a dirigé l'équipe U23 du Standard à 39 reprises. L'entraîneur allemand est revenu sur son passage en Cité Ardente et les difficultés qu'il a rencontrées, tout en se réjouissant d'avoir proposé un football attractif et d'avoir façonné une partie du noyau A actuel.

De juillet 2022 à octobre 2023, Joseph Laumann était l'entraîneur du SL16 FC, l'équipe U23 du Standard. Débarqué après une défaite 3-0 contre les RSCA Futures, il avait, cinq mois plus tard, rejoint le staff d'Otto Addo, sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana. Un poste qu'il vient de quitter, en ce mois d'avril, pour défaut de paiement (lire ici).

Lors de l'entretien qu'il nous a accordé, l'entraîneur allemand de 41 ans est revenu sur son passage en Cité Ardente, lorsque le SL16 FC évoluait encore en Challenger Pro League. L'équipe s'était d'ailleurs maintenue une saison, sous ses ordres.

"Se maintenir en Challenger Pro League avec les jeunes, ce n'était pas facile. Malgré beaucoup de talent, on voit que le Jong Genk a terminé cette saison à la dernière place. Pendant mon passage en Belgique, j'en avais parlé avec Thorsten Fink, qui m'avait aussi dit que ce n'était pas évident d'entraîner une équipe U23. Même pour eux, ce n'est pas toujours facile de s'entraîner avec le noyau A, mais de disputer les matchs avec l'équipe B."

Les joueurs avaient beaucoup de talent, mais ils manquaient encore d'expérience, surtout dans les deux rectangles"

"Les joueurs comme Ghalidi, Mawete, Noubi, Kuavita et d'autres ont beaucoup de talent, mais ils manquaient encore d'expérience pour jouer en Challenger Pro League, notamment dans les deux rectangles. On produisait un jeu positif, mais il y avait un certain manque de confiance et les victoires ne venaient pas souvent."

Joseph Laumann a vu passer une bonne partie du noyau A actuel

Entre ses mains, sont aussi passés Matthieu Epolo, Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Hakim Sahabo et d'autres. L'équipe U23 du Standard ne s'est pas sauvée en Challenger Pro League l'année où elle a commencé avec un 3/24 sous la houlette de Joseph Laumann, mais le coach, désormais à la recherche d'un nouveau défi, peut se réjouir d'avoir participé à la formation des joueurs qui constituent aujourd'hui la moitié de l'équipe première du Standard.

"Contre des adversaires adultes, c'était difficile car ils savent souvent ce que le "petit" va faire, mais je pensais que ça irait avec le temps. Lors des six premiers matchs de notre deuxième saison en Challenger Pro League, peu avant que je parte, on jouait mieux que la saison précédente, mais les résultats ne tournaient pas en notre faveur. Mais lors de notre première saison, nous avons déjà réussi à former des jeunes, tout en produisant du beau jeu et en nous sauvant."