Un Gantois estime que le but de Dendoncker... n'aurait pas dû être validé : "Je l'ai dit à l'arbitre, mais..."

Leander Dendoncker a inscrit le seul but de La Gantoise - Anderlecht, d'un enchaînement digne d'un n°9. Mais selon Leonardo Lopes Da Silva, qui perd son duel sur cette phase, le but n'aurait pas dû être validé...

La Gantoise a été meilleure dimanche que jeudi dernier, c'est une certitude. Les Buffalos ont perdu, mais c'est probablement l'expulsion de Matisse Samoise qui a fait office de tournant et permis à Anderlecht de prendre le dessus cette fois.

Pour Leonardo Da Silva Lopes, l'arbitrage a avantagé le Sporting, notamment sur les phases amenant le carton rouge. "L'arbitre nous a donné beaucoup trop facilement des cartons jaunes. Le mien et le premier de Matisse Samoise étaient tous les deux beaucoup trop légers", regrette le milieu de terrain au micro du Nieuwsblad.

Le but de Dendoncker aurait-il dû être annulé ?

La carte rouge de Samoise a cassé le rythme des Buffalos. “D'accord, nous avons commis quelques fautes, mais c'était simplement le déroulement du match. Ils ont également commis des fautes mais ont à peine reçu des cartons", estime Lopes.

Battu par Dendoncker sur le but anderlechtois, il souligne là aussi qu'une faute aurait pu être sifflée et le but annulé. "Dendoncker me tenait sur le but. Ca a joué un grand rôle, il a pu se retourner. Je l'ai dit à l'arbitre mais apparemment, ça n'avait pas d'importance", conclut-il.