Ancien coach du SL16 FC, Joseph Laumann claque la porte au Ghana : "Revenir en Belgique m'intéresserait beaucoup"

Non payé depuis six mois, Joseph Laumann a quitté son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Ghana. Le coach allemand, passé par le SL16 FC, est à la recherche d'un nouveau défi et n'exclut pas un retour en Belgique, si une offre intéressante se présente.

Près de cinq mois après son départ du Standard et du SL16 FC, Joseph Laumann est devenu l'entraîneur adjoint d'Otto Addo, ancien international devenu entraîneur, dans le staff de l'équipe nationale du Ghana. Une belle aventure qui a duré un petit peu plus d'un an, mais qui s'est arrêtée en ce mois d'avril 2025, comme l'a annoncé l'entraîneur allemand sur son compte LinkedIn.

Joseph Laumann n'a plus été payé depuis bientôt six mois

Un départ qui n'est pas un licenciement, et qui n'est pas dû aux résultats en dents de scie de l'équipe nationale ghanéenne. Non, Joseph Laumann claque la porte, lui qui a perçu son dernier salaire... il y a bientôt six mois. Walfoot.be s'est entretenu avec l'ancien coach du SL16 FC, qui nous a exposé cette situation délicate.

"Voilà quelques mois que j'essaie de casser mon contrat. Je n'ai pas rejoint l'équipe lors de la dernière trêve internationale et je ne réclame donc rien pour les mois de mars et avril, mais les salaires du mois de septembre au mois de février me sont encore dus. Le staff toujours en place sera bientôt impayé depuis huit mois."

"Je comprends que la situation est difficile au Ghana, il y a un nouveau président dans le pays depuis le mois de décembre. Tout est nouveau, et le ministère des Sports ne sait pas trop bien ce qui se passe. On a discuté, mais je ne peux pas accepter cette situation. Je dois également penser à ma famille, dont je dois m'occuper", nous a-t-il détaillé.

Je n'avais jamais collaboré avec des joueurs extraordinaires comme au Ghana"

Le Germano-marocain, natif de Marrakech, a néanmoins énormément appris lors de sa première expérience dans une sélection nationale. Passé par la D2 allemande, la D2 anglaise et la D2 belge avec le SL16 FC, il travaillait à présent avec des pointures telles que Thomas Partey, Jordan Ayew, Joseph Paintsil, Mohammed Kudus, Inaki Williams et d'autres.

"En tant que jeune entraîneur, c'était super d'avoir l'expérience de savoir comment travaille une équipe nationale. De plus, je n'avais jamais collaboré avec des joueurs extraordinaires comme c'était le cas au Ghana. La différence évidente dans une sélection, c'est qu'on ne travaille pas tous les jours de la même manière."

"Nous avions séparé le noyau en deux avec Otto Addo pour voyager, rencontrer les joueurs, les observer. Ça m'a donné de la confiance, ça m'a permis de me convaincre que je pouvais travailler avec des grands joueurs. Comme les U23 et ceux avec qui j'avais travaillé auparavant, ce sont des joueurs qui aiment le foot. Même s'il y a plus de qualité et d'expérience au Ghana, le football reste le football."

Joseph Laumann cherche un nouveau défi... et pourquoi pas en Belgique ?

En cette fin de saison, Joseph Laumann continue de travailler d'arrache-pied. Non plus pour scouter les joueurs ghanéens, mais bien pour trouver un nouvel employeur en vue de la saison prochaine. L'entraîneur de 41 ans n'écarte aucune piste, mais il aimerait redevenir entraîneur principal.

"Oui, c'est clairement mon objectif. Certains disaient que je visais exclusivement un poste en Allemagne, mais ce n'est pas vrai. J'ai aimé travailler en Belgique, j'ai pu apprendre le français (ndlr : il nous a répondu presque parfaitement dans la langue de Molière) et j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes."

"Je pense avoir fait du bon travail au Standard. La première saison, nous nous sommes sauvés en Challenger Pro League tout en pratiquant du beau football. Nous avons participé aux play-downs mais sans jamais faire partie de la zone rouge. J'y ai encore de bons contacts, notamment avec Fergal Harkin et Réginal Goreux. Redevenir entraîneur principal est ma priorité, je n'exclus aucun poste et travailler à nouveau en Belgique m'intéresserait beaucoup", a conclu Joseph Laumann à notre micro.