La Gantoise aurait pris sa décision concernant Danijel Milicevic pour la saison prochaine

Danijel Milicevic a remplacé Wouter Vrancken en début d'année 2025, initialement à titre intérimaire. En mars, cependant, il signait jusqu'en 2028.

Danijel Milicevic, adjoint de Wouter Vrancken, avait assez logiquement pris la barre suite au licenciement du T1 en janvier dernier. Sam Baro, propriétaire des Buffalos, avait alors lancé les recherches pour un entraîneur en vue de la saison 2025-2026.

Mais Milicevic est très apprécié du noyau et des supporters, et la qualification pour les Playoffs a donc convaincu Gand de le prolonger jusqu'en... 2028. Problème : depuis, le jeu gantois n'a pas connu d'amélioration et les Buffalos ont pris des gifles en PO1.

On se demandait donc si la direction gantoise allait prendre une décision drastique et - déjà - se séparer en fin de saison du coach qui, rappelons-le, devait initialement céder sa place de toute façon. Bref : si tout cela n'allait au final être qu'une erreur très coûteuse sur le plan financier car il faudrait alors payer son indemnité à Mili.

Une situation qui rappelle celle dans laquelle s'est souvent trouvée l'Union Belge, prolongeant ses sélectionneurs juste avant des résultats décevants. Mais Milicevic ne subira pas le sort de Tedesco : Het Laatste Nieuws assure que le projet gantois reste de poursuivre avec lui.

Danijel Milicevic restera l'entraîneur de La Gantoise en 2025-2026, peu importe le scénario de la fin de saison. Le club aimerait rester stable, et les supporters sont derrière leur entraîneur, conscients que c'est le mercato qui a placé les Buffalos dans cette situation compliquée.