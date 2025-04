Hasi et Verschaeren le savent : Anderlecht joue sa saison en une semaine !

Pour Anderlecht, c'est la semaine de vérité. Une victoire contre l'Antwerp leur permettrait de quasiment sécuriser la quatrième place, tandis qu'un succès face au Club de Bruges leur offrirait la Coupe de Belgique. Autant dire que la semaine s'annonce capitale.

C’est une semaine importante qui attend Anderlecht. Yari Verschaeren en est bien conscient : l’équipe progresse, mais certains points restent à corriger. Le milieu de terrain regarde toutefois l’avenir avec confiance.

Éviter les erreurs coûteuses

"Les petites erreurs doivent disparaître, sinon on risque encore de perdre des points à Gand, et alors on n’aura rien fait", a déclaré Verschaeren. "Mais tout se fait ensemble, ces erreurs peuvent arriver."

Il estime que le groupe est encore en phase d’adaptation : "On a joué six matchs maintenant, donc c’est encore difficile de tirer des conclusions. On se rapproche petit à petit de ce que le coach attend de nous. Tant que l’équipe progresse à chaque rencontre, ça me va. Et avec mon nouveau rôle, je touche davantage le ballon."

Cap sur la finale de Coupe

Besnik Hasi, lui aussi, insiste sur l’importance de la semaine à venir. "Contre La Gantoise, on les a remis trois ou quatre fois dans le match à cause de nos propres erreurs. Peut-être que certains joueurs veulent un peu trop se montrer."

"On doit tirer les leçons de cela. Ces fautes devront être corrigées avant la finale de Coupe, car là, on n’aura pas le droit à l’erreur", a conclu l’entraîneur d’Anderlecht.