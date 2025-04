Une saison frustrante jusqu'au bout : le RWDM prend une décision ferme pour Alexis De Sart

Comme la saison dernière, l’exercice actuel a été terriblement frustrant pour Julien De Sart, constamment retenu à l’infirmerie. Il n’a ainsi pas débuté le moindre match en D1B et n’était plus dans le groupe depuis le mois de mars.

Une situation d’autant plus délicate que le frère de Julien De Sart arrivait en fin de contrat. Le RWDM disposait d’une option pour le conserver une saison supplémentaire, mais le club a officiellement annoncé qu’elle ne sera pas levée.

Thanks for the memories, Alex.



L’option de prolongation du contrat d’Alexis De Sart ne sera pas levée par le club.



Alexis verlaat de club dus na drie seizoenen, waarvan één werd gekenmerkt door een titel en een promotie naar de eerste klasse 🏆



Merci et bonne chance Alexis !… pic.twitter.com/B5ztXkl2dV