Du Standard... au sommet européen ? Pourquoi le plan réfléchi, mais ambitieux, de Nicolas Raskin est en train de porter ses fruits

En janvier 2023, Nicolas Raskin quittait le Standard pour rejoindre les Glasgow Rangers. Son choix d'effectuer une étape intermédiaire avant de viser l'un des cinq grands championnats européens semble en train de porter ses fruits.

Nicolas Raskin pensait devoir se faire une raison, mais le pari qu’il a tenté en janvier 2023, en quittant le Standard, a finalement porté ses fruits. Le Liégeois a en effet choisi de rejoindre un club ambitieux d’un championnat étranger moins réputé, plutôt que de signer avec un autre grand club belge (ce qu’il avait pourtant l’occasion de faire) ou avec un club plus modeste d’un des cinq grands championnats européens.

Raskin voulait, chaque saison, se battre pour le titre, jouer l’Europe (idéalement la Ligue des Champions) et se faire remarquer par le sélectionneur national. C’est exactement ce qu’il fait depuis son arrivée aux Rangers, même si les choses auraient pu suivre un tout autre scénario.

La saison passée, le club de Glasgow accusait un sérieux retard sur son rival du Celtic. Il est finalement revenu à sa hauteur en fin de championnat, sous la houlette de Philippe Clément. Cela n’aura toutefois pas suffi pour décrocher le titre ni la qualification pour la Ligue des Champions. Mais Raskin a su tirer son épingle du jeu sur la scène européenne, notamment avec une performance de haut niveau face à Tottenham.

L'étape intermédiaire était le bon choix pour Nicolas Raskin

Ces prestations ont convaincu Rudi Garcia de le sélectionner, en mars, pour la première fois chez les Diables rouges. Et le milieu de terrain a marqué les esprits lors du match retour. Une rencontre qui pourrait bien avoir constitué un tournant dans sa carrière, y compris aux yeux des recruteurs étrangers.

Lors du match amical de pré-saison entre le Standard et les Rangers, Raskin nous avait laissé entendre à demi-mots qu’il ambitionnait toujours de s’imposer dans l’un des championnats majeurs du continent. Et ce, malgré son statut de titulaire dans un club qui joue à la fois le titre et l’Europe. Pour lui, cet été pourrait bien être celui du grand saut.

Nicolas Raskin semble désormais prêt à relever un nouveau défi, ce qui n’était pas encore le cas en début de saison. À 24 ans, il semble avoir réussi son pari : celui de choisir une étape intermédiaire avant de rejoindre l’élite — ou le sub-top — du football mondial. Il se murmure qu’en Angleterre, plusieurs clubs s’intéressent sérieusement à lui en vue du mercato estival. C'est aussi le cas, en Allemagne (lire ici). Seul l’avenir dira si son choix était le bon, mais une chose est sûre : Nicolas Raskin est sur la bonne voie.