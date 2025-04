Tensions autour de l'attaque du Club de Bruges : Nicky Hayen réagit avec fermeté

Le Club de Bruges s'apprête à vivre des semaines décisives. D'abord un match crucial contre La Gantoise dans la course au titre, puis une finale de Coupe face au RSC Anderlecht. Mais une question se pose : le Club ne souffre-t-il pas d'un problème d'efficacité offensive ?

Dans la course au titre, Nicky Hayen et le Club de Bruges n'ont plus d'autre choix que de s'imposer face à La Gantoise. Et il faudra au minimum marquer.

Prêts pour la lutte finale ?

Ces dernières semaines, les deux équipes ont un peu plus de mal à trouver le chemin des filets. La Gantoise n’a inscrit qu’un seul but depuis le début des Champions’ Play-offs, et le Club de Bruges n’a pas réussi à marquer une seule fois en 180 minutes face à l’Union Saint-Gilloise.

Hayen, cependant, reste clair dans son analyse : pour lui, son équipe n’a pas de problème d’efficacité offensive. "On semble oublier que nous avons déjà inscrit 76 buts dans cette compétition, plus que n’importe quelle autre équipe. Et ce qui est important aussi, c’est que chez nous, tout le monde peut marquer. Nos attaquants créent des espaces pour les autres joueurs."

Pas de complexe devant le but

D’après Hayen, il n’y a donc ni problème de finition, ni blocage mental devant le but. L’appel, de plus en plus audible, à recruter un nouvel attaquant ne le convainc pas.

"Que le monde extérieur réclame l’arrivée d’un nouvel avant-centre, c’est leur avis. Nous, on travaille avec les joueurs qui sont là", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.