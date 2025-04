Se rapproche-t-on d'un miracle à Anderlecht en vue de la Coupe de Belgique ?

Dimanche, Besnik Hasi s'était montré pessimiste au sujet de la situation de Jan Vertonghen, qui ne s'était toujours pas entraîné avec le groupe. À quelques jours de la finale, il a enfin fait son retour...

Dimanche dernier, après la victoire à La Gantoise, Besnik Hasi avait été interrogé sur le cas Jan Vertonghen et avait été très honnête. "Je dois rester réaliste : il ne s'est pas encore entraîné une seule fois avec le groupe", révélait l'entraîneur du RSC Anderlecht.

Hasi, publiquement, gardait espoir, mais personne n'y croit plus vraiment : Vertonghen ne disputerait pas le dernier grand match de sa carrière, la finale de la Coupe. Sauf que ce mercredi matin, surprise : La Dernière Heure nous apprend que le capitaine a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine.

Lui qui n'avait plus pu participer aux séances du groupe depuis... la 30e journée de Playoffs en raison de douleurs récurrentes est donc bien présent cette semaine. Ses tendons d'achille réagiraient bien à l'effort, affirment nos confrères de la DH.

Bien sûr, cela ne signifie pas que "Sterke Jan" sera fit and well pour dimanche et la finale de la Croky Cup. Il lui manque du rythme et de l'intensité, la paire Hey-Simic marche bien et le Club de Bruges est un adversaire contre lequel il faut être, si pas à 100% dans le cas d'un talent comme Vertonghen, au moins à 75-80.

Le scénario rêvé serait que Vertonghen profite de la suspension de Simic pour jouer ce jeudi mais là aussi, c'est impensable. Les douleurs ressenties après chaque match font que cela signifierait de facto déclarer forfait pour la finale, son dernier grand défi.

Bref : le mieux que puisse espérer Jan Vertonghen est une présence dans le groupe et, si le scénario du match le permet, une montée en fin de rencontre afin de participer à cette finale. Ce serait déjà une petite victoire...