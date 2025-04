Après une saison fantastique, la chute pour Peter Maes, qui prend la porte

Peter Maes avait ramené Willem II en Eredivisie. Le club néerlandais lutte cependant désormais pour son maintien, et l'ancien coach de Lokeren et Genk a été licencié.

Peter Maes (60 ans) n'est plus l'entraîneur de Willem II. Le club, 16e d'Eredivisie, a annoncé cette "difficile décision" ce mercredi suite aux mauvais résultats que ne parvenait pas à enrayer l'entraîneur belge depuis le début de l'année.

Maes était devenu un héros à Willem II en parvenant à ramener le club en D1, remportant le titre la saison passée en Keuken Kampioen Divisie. La première moitié de la saison 2024-2025 aura également été très bonne avec 22 points et une place confortable dans le tableau de gauche.

Mais depuis la Nouvelle année, Willem II n'a pris que 2 petits points, et est actuellement en position de barragiste pour le maintien en Eredivisie. Le promu regarde même plutôt vers l'arrière que vers l'avant, car le premier non-relégable (le PEC Zwolle) est à 7 points, et l'avant-dernier 4 points derrière.

Une situation intenable qui a donc valu à Peter Maes de prendre la porte. "C'est douloureux de dire au revoir prématurément à Peter. Il a ramené le club au plus haut niveau avec une passion incroyable et nous lui en sommes très reconnaissants", affirme Willem II via le communiqué annonçant le départ de l'ex-coach de Lokeren et Genk, entre autres.

Reste à voir où rebondira Peter Maes, dont la cote aux Pays-Bas reste certainement assez haute. Un retour en Belgique semble peu probable au vu de sa relation compliquée avec notre pays depuis l'Opération Mains Propres, mais qui sait...