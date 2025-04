Les grands clubs belges étaient sur le coup, mais Westerlo a dégainé le premier !

Griffin Yow affiche déjà un joli bilan cette saison avec sept buts et trois passes décisives sous le maillot de Westerlo. Cet hiver, son nom circulait déjà en Pologne, preuve que l’ailier américain ne passe pas inaperçu.

Et selon les médias américains, l’intérêt ne fait que grandir. L’international américain serait en effet suivi non seulement en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et en Championship, la deuxième division anglaise.

Reste à savoir ce que Westerlo pense de cette agitation autour de son joueur… Une surprise n’est pas à exclure cet été.

Sources: Westerlo want to extend the contract of American winger Griffin Yow and preliminary talks have started.



Clubs in the Championship, Belgium and Netherlands are keeping tabs on situation for potential transfer bid if no extension.



Yow’s deal expires next summer. pic.twitter.com/VTzTq7HaEO