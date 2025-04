Un leader préservé contre l'Antwerp, le fol espoir de Jan Vertonghen : Besnik Hasi fait le point sur l'état des troupes pour jeudi...et dimanche

Demain, Anderlecht se déplace à l'Antwerp en début d'après-midi. La finale de Coupe est déjà dans toutes les têtes.

Au vu de la fin de saison décevante d’Anderlecht, l’objectif est en vue depuis longtemps. Le Sporting est désormais à quatre jours d’une finale de Coupe de Belgique qui pourrait ramener au club son premier trophée depuis huit ans.

Mais avant cela, il y a un match à disputer à l’Antwerp. À la tête d’un groupe qui a longtemps bataillé sur les trois fronts, Besnik Hasi sait que la gestion physique des uns et des autres sera cruciale en cette fin de saison. Il fera donc en partie tourner son effectif au Bosuil.

Le puzzle continue

Thorgan Hazard fera partie des joueurs préservés et ne figurera pas dans la sélection : "Il a senti une petite douleur à la fin du match à La Gantoise", explique Besnik Hasi en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure. Pas non plus d’Adryelson, blessé au pied contre l’Union : "Il ne s'est toujours pas entraîné", confirme Hasi.

L’équipe alignée au Bosuil risque donc d’être assez remaniée, mais l’entraîneur du Sporting n’abaissera pas son degré d’exigence pour autant : "Les absences sont aussi des opportunités pour d'autres joueurs. S'ils font de bonnes choses jeudi, ils pourraient avoir le petit coup de boost nécessaire en vue de la finale".

Reste l’épineuse question Jan Vertonghen, qui a repris espoir : "Il a fait une partie de l'entraînement avec le groupe mardi et a presque tout fait aujourd’hui car il n'avait pas de réaction. On verra si c'est le cas jeudi matin. S'il n'a pas mal, il sera sur le banc à l'Antwerp". Mario Stroeykens est également sur le retour, mais Besnik Hasi s’est montré moins disert à son sujet qu’en ce qui concerne Killian Sardella, qui va devoir se faire opérer et manquer plusieurs mois de compétition.