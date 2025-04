La Ligue des champions a tenu toutes ses promesses : le Barça et l'Inter se sont livrés une bataille spectaculaire et indécise

Un match complètement fou entre le Barça et l'Inter en demi-finale aller de Ligue des champions : 3-3, des buts sublimes, un doublé de Dumfries et un grand Yamal. Le suspense reste entier avant le retour à Milan.

Il n’aura fallu que 30 secondes pour comprendre que cette demi-finale aller entre le FC Barcelone et l’Inter Milan allait être tout sauf ordinaire. Le temps pour Marcus Thuram de mystifier la défense catalane d’une subtile madjer et d’ouvrir le score à peine le match lancé. Un coup de tonnerre… qui n’allait pas être le dernier de la soirée.

À la 21e minute, l’Inter double la mise sur corner grâce à une reprise acrobatique de Denzel Dumfries. Solide, rapide et tranchant, le Néerlandais aura été un cauchemar pour la défense barcelonaise tout au long du match. Mais le Barça, piqué dans son orgueil, réagit immédiatement grâce à son prodige Lamine Yamal. Le jeune ailier efface deux défenseurs dans la surface avant d’expédier une frappe du gauche dans la lucarne : 1-2, à la 24e minute. Ferran Torres égalise ensuite à la 38e minute.

Au retour des vestiaires, l’Inter repart avec les mêmes intentions. Et encore une fois, c’est Dumfries qui surgit sur corner, cette fois de la tête pour inscrire un doublé à la 63e minute. Mais le Barça refuse de lâcher. Deux minutes plus tard, Raphinha envoie une lourde frappe de l’extérieur de la surface sur la barre transversale. Le ballon rebondit violemment sur le crâne de Yann Sommer, qui ne peut éviter le but contre son camp. 3-3, la folie continue.

Dumfries et Yamal auront été les deux hommes forts de cette rencontre : l’un par sa puissance, son opportunisme et ses deux buts décisifs ; l’autre par sa classe, son culot et son influence dans le jeu malgré son jeune âge.

Avec ce partage spectaculaire, tout reste ouvert avant la manche retour. Si le match retour est du même niveau, cette demi-finale entrera définitivement dans l’histoire de la Ligue des champions.