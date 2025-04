Anderlecht doit-il vendre son meilleur joueur cet été ? "Dans les moments de difficulté, il n'est pas là"

Kasper Dolberg est de retour en forme avec Anderlecht. Mais il pourrait bien ne plus porter l'attaque du Sporting la saison prochaine.

Cette saison à Anderlecht, il n’était pas difficile de voir la différence avec ou sans Kasper Dolberg sur le terrain. Malgré ses blessures, l’attaquant danois en est tout de même à 24 buts et créé du liant avec les autres joueurs offensifs, chose que peine toujours à faire Luis Vazquez.

Mais il semble de plus en plus susceptible de partir cet été, avec deux ans au Sporting. Entre ses gestes de classe dans le rectangle et son manque apparent de révolte pour prendre les choses en main quand l’équipe ne va pas bien, son cas fait débat.

Doit-il partir on non cet été ? La question a agité le plateau de La Tribune : "Tout dépendra de l'offre, mais ça serait une fameuse tuile en vue de la saison prochaine", estime Philippe Albert. "Moi je le garderais. Quand il y a du mouvement autour de lui, c'est plus facile pour lui de s'intégrer. Et puis son sens du but, tout le monde le connait. S'il est alimenté comme il doit l'être, il n'y a aucun problème avec ce joueur".

Un profil unique

Nordin Jbari est plus dubitatif : "Moi, je le vendrais car dans des moments de difficulté d'Anderlecht, il n'est pas là. Il ne sait pas peser sur une défense tout seul. Quand on lance des ballons, il ne gagne pas les duels car il n'a pas ce caractère-là".

"Même dans une équipe dominante, il faut savoir faire la différence en pesant sur une défense et il ne sait pas le faire. Sa grande qualité, c'est sa frappe. Mais pas jouer dos au but. Je préfère par exemple un Tolu Arokodare : ce serait tout à fait différent à Anderlecht que Dolberg", conclut Jbari. L’attaquant de Genk est de toute manière hors de prix pour le Sporting (qui était pourtant à deux doigts de le recruter avant de devoir se rabattre sur Islam Slimani il y a trois ans). La direction aura-t-elle vraiment le choix pour Dolebrg en cas de bonne offre ?