Roméo Lavia sur un siège éjectable ? Chelsea n'exclurait plus un départ malgré son immense potentiel

Roméo Lavia vit une saison compliquée à Chelsea, entre blessures à répétition et temps de jeu limité. Selon Chelsea News, le club envisagerait un prêt ou une vente cet été...

Arrivé à l'été 2023 avec l'étiquette de grand espoir belge, Roméo Lavia n'a pas encore eu l'occasion de réellement montrer son talent sous les couleurs de Chelsea. À 21 ans, le milieu de terrain formé à Anderlecht vit une saison frustrante, marquée par les blessures.

Recruté pour 62 millions d'euros en provenance de Southampton, Lavia n'a joué que 12 matchs cette saison, pour une seule petite passe décisive. Des statistiques en décalage total avec les attentes placées en lui. Ce n'est pas son niveau qui inquiète, mais plutôt sa condition physique, souvent jugée trop fragile.

Selon le média anglais Chelsea News, les dirigeants des Blues s'interrogent désormais sérieusement sur son avenir. Une vente ou un prêt serait envisagé dès cet été. Le club ne serait pas opposé à l'idée de le voir évoluer ailleurs pour retrouver du rythme et de la continuité.

Son potentiel est évident, et ses qualités techniques comme son intelligence de jeu ne font aucun doute. Mais à Chelsea, les places sont chères et les saisons passent vite. Il faudra convaincre vite et fort ou repartir.

Le cas du jeune Diable pourrait devenir l'un des dossiers chauds du mercato estival. Un prêt dans un club de Premier League ou un retour à l'étranger ?