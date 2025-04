De rebondissement en rebondissement : le Real Madrid bloque Carlo Ancelotti !

Carlo Ancelotti quittera-t-il le Real Madrid en fin de saison ? Tout semblait l'indiquer, mais désormais, il semblerait que le club bloque le départ de son coach pour le Brésil.

Tout semblait fait : Carlo Ancelotti allait quitter le Real Madrid avant même la fin de la saison, et dirigerait déjà le Brésil début juin prochain pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Sa première sélection aurait alors été prévue pour le 26 mai, et on imaginait donc que la situation serait réglée rapidement.

Mais ce mercredi, retournement de situation : Ancelotti... ne devrait finalement pas prendre la tête de la Seleçao. En cause, un sale coup de la part du Real Madrid : le club de la capitale espagnole aurait des exigences trop élevées pour la fédération brésilienne.

Carlo Ancelotti a en effet encore un an de contrat, et la Maison Blanche ne compte pas le laisser partir si facilement. L'Equipe confirme que les dirigeants brésiliens, face à cette résistance madrilène, auraient décidé de changer de cible.

C'est donc finalement Jorge Jesus, qui devrait quitter Al-Hilal (Arabie Saoudite), qui devrait prendre la tête du Brésil. L'ancien coach de Benfica avait déjà été cité parmi les candidats potentiels, mais Ancelotti était la priorité absolue de la CBF.

Reste désormais à savoir ce que fera Carlo Ancelotti : le technicien italien de 65 ans vient de passer à côté de, peut-être, l'un des derniers grands défis de sa carrière. Et on l'imagine mal rester en poste au Real Madrid...