Transfert (et flop ) surprise d'Anderlecht à l'époque, le meilleur buteur de D3 ACFF signe... en P1

Vous rappelez-vous de Dylan Lambrecth ? En 2017, il faisait sensation en étant transféré du FC Liège au RSC Anderlecht. Sa carrière a ensuite connu une drôle de tournure.

C'était le transfert le plus bizarre de l'année et probablement l'un des transferts les plus surprenants de Jupiler Pro League tout court : en 2017, Dylan Lambrecth, buteur du FC Liège, signait pour 200.00 euros au RSC Anderlecht. Il arrivait alors de D2 Amateurs où il avait inscrit 12 buts.

Malgré son potentiel, la marche s'avérera trop haute pour Lambrecth et la suite de sa carrière sera assez compliquée. Il sera prêté en divisions inférieures (notamment à l'Union Saint-Gilloise), avant de devoir opter pour une relance en amateurs.

Lambrecth se remettra à empiler les buts en D2 ACFF avec Solières, avant d'opter pour... la P2 et Flémalle en 2019. De fil en aiguille, cette saison, le Liégeois avait retrouvé l'échelon nationale : il était en effet le meilleur buteur de la D3 ACFF avec Sprimont (21 buts).

Pourtant, l'ex-Mauve a décidé d'encore redescendre d'un étage : Dylan Lambrecth, désormais âgé de 32 ans, signe au Croatia Wandre, en P1. Un club ambitieux dirigé par la star de téléréalité Nikola Lozina.

L'objectif est clair pour Lambrecth : continuer à scorer et amener le club de Wandre en divisions nationales. Loin du Parc Astrid et de la Jupiler Pro League, certes...