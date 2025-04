"Vous verrez une autre Gantoise lors des prochains matchs" : bousculé par Anderlecht et d'autres, Vanzeir annonce la révolte des Buffalos

Pour La Gantoise, ces Champions' Play-offs se déroulent jusqu'ici sur une note morose. Contre l'Antwerp, les Gantois se sont imposés 0-1, mais lors des cinq autres rencontres, ils n'ont pas inscrit le moindre but. Pour Dante Vanzeir, la situation offensive reste compliquée.

Ce n'est pas une saison facile pour La Gantoise et dans ces Champions' Play-offs, les attaquants doivent redoubler d'efforts, souvent sans obtenir de véritables occasions. Même si quelques opportunités se sont présentées face à Anderlecht.

Un bon début contre Anderlecht

"On a bien commencé le match contre Anderlecht et on a montré une réaction après la rencontre en milieu de semaine au Lotto Park. On avait le contrôle et on a eu des occasions", a déclaré Dante Vanzeir après la défaite 0-1.

"C'est dommage pour le carton rouge, car c'est ce qui nous a plombés. Après cela, on a eu plus de mal à jouer. On sentait qu'on pouvait marquer, il y avait clairement plus à tirer de ce match. Ce sont certaines situations qui nous freinent", a-t-il ajouté.

Des progrès constatés

"Depuis notre dernier match perdu, on a progressé et ce n'était certainement pas mauvais. On n'a pas concédé grand-chose, il faut juste améliorer notre efficacité. Il faut qu'on donne encore un coup, et alors vous verrez une autre Gantoise lors des prochains matchs."