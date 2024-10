La saison de Jérémy Doku définitivement lancée ? "Je deviens meilleur"

Manchester City s'est imposé 3-2 face à Fulham ce samedi. Jérémy Doku a marqué un superbe but, son premier en Premier League cette saison.

Jérémy Doku commence à rentrer dans sa saison en club. Le jeune Belge, déjà buteur face à Watford en Carabao Cup fin septembre, a marqué le but du 3-1 ce samedi face à Fulham.

Après quelques passages sur le banc, parfois en montant en fin de match, parfois même sans jouer, Doku semble prendre le rythme et se sent mieux.

Monté en fin de match ce samedi face à Fulham, Doku a marqué un superbe but. De quoi lui donner confiance pour la suite, et tenter d'obtenir encore plus de temps de jeu.

Le Diable Rouge a réagi en après-match au micro de la télévision anglaise. "J'ai vu de l'espace et j'ai fait ce que je savais faire. J'ai bien frappé le ballon."

"Bien sûr, je veux réaliser une meilleure saison que l'an passé. Je suis content de ma performance aujourd'hui. J'ai mieux joué lors de ces derniers matchs. Je n'étais pas à mon meilleur niveau en début de saison. Je me sens devenir meilleur. Je sais que les stats vont arriver."