Prendre la moitié des points est suffisant pour jouer les Play-Offs 1 : pourquoi le championnat belge est-il l'un des plus serrés d'Europe ?

Après dix journées de championnat, six points seulement séparent le podium des play-downs. En Belgique, prendre la moitié des points suffit à être dans la course pour les Play-Offs 1. Le niveau global du championnat est-il en hausse, ou les cadors sont-ils plus à la peine ?

Après dix journées de compétition, le championnat est plus serré que jamais. Six points seulement séparent le duo La Gantoise - Anderlecht, troisième et quatrième de Pro League, et le trio Louvain - STVV - Courtrai, dans la zone rouge.

En Pro League, les grosses équipes prennent peu de points

Lorsqu'on regarde le bilan des points pris par match, on se rend compte que la moyenne est étonnamment basse. Avoir 15 points en dix journées, soit la moitié des points mis en jeu, place le Club de Bruges, Westerlo et Dender en Play-Offs 1, le promu étant toutefois l'actuel septième à la différence de buts.

Dans les autres championnats, la donne est différente. Avec la moitié des points gagnés, Stuttgart et Heidenheim occupent le ventre mou en Bundesliga, tout comme Tottenham, Nottingham et Brentford en Angleterre, Vallecano et le Celta Vigo en Espagne, ou encore l'Atalanta, l'AS Roma, Empoli et la Fiorentina en Italie. Toutes ces équipes sont placées aux alentours de la dixième place de leur championnat respectif.

En Belgique, les cadors perdent beaucoup de points, chaque semaine. "Le championnat n'est plus comme il y a dix ans, où les grosses équipes gagnaient toujours 3-0 ou 4-0 contre les petites. Le championnat est plus équilibré, toutes les équipes sont dangereuses" lançait d'ailleurs Ivan Leko, avec l'acquiescement de Timmy Simons, après Standard - Westerlo.

Les gros moins forts, ou les petits plus forts ?

Sur la scène européenne, surtout depuis l'intronisation de la Conference League, le championnat belge se porte très bien. Huitième au coefficient UEFA, la Belgique pourrait se rapprocher du Portugal et des Pays-Bas si elle réalise encore deux saisons comme les trois précédentes. Et c'est plutôt bien parti. Pourtant, bien plus que les chiffres, c'est le terrain qui apporte les vraies réponses. Et là, il ne faut pas suivre le football depuis 40 ans pour comprendre que la qualité de jeu, dans la plupart des rencontres depuis le début de saison, est assez médiocre.

Les grosses équipes seraient-elles donc moins fortes et plus abordables pour les "petits" ? Les performances européennes prouvent le contraire. Le niveau du championnat a-t-il récemment considérablement augmenté ? Suivre beaucoup de rencontres de Jupiler Pro League vous ferait penser l'inverse.

La raison pourrait donc être, au conditionnel, que les cadors du championnat mettent le frein à main durant une bonne partie de la phase classique, en essayant simplement de rester dans le top 6, avant de donner le tout pour le tout dans le sprint final. Les Play-Offs ont amené beaucoup de surprises et de retournements de situation... au détriment, probablement, du spectacle pendant 30 des 40 matchs de la saison.