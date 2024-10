Quid de Jesper Fredberg à Anderlecht ? Le changement de plan concernant David Hubert met le CEO Sports des Mauves en mauvaise posture

Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines pour Jesper Fredberg à Anderlecht ? Le directeur sportif danois avait misé gros sur Ryan Mason, qui n'est finalement pas venu.

Le mercato réalisé par Jesper Fredberg l'été dernier avait créé beaucoup d'enthousiasme au Lotto Park. En 2023, le directeur sportif danois était parvenu à attirer Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Mats Rits et Thomas Delaney. Cet été, ce fut bien moins flamboyant.

Fredberg n'a pas réussi à obtenir les profils souhaités, notamment Christian Eriksen, et, sur le plan offensif, n'a pu se faire prêter que Samuel Edozie, sans option d'achat. L'arrivée de Leander Dendoncker a calmé un petit peu les choses, mais le mécontentement des supporters après la fermeture du mercato restait bien présent. Et le fait que Marc Coucke déclare qu'il restait assez d'argent dans les caisses pour réaliser des transferts n'a pas aidé.

L'idée de Jesper Fredberg n'a pas été suivie par le conseil d'administration d'Anderlecht

Le travail de Jesper Fredberg reste relativement apprécié dans la capitale, mais son crédit diminue. Brian Riemer était déjà très critiqué la saison dernière, mais le CEO Sports avait décidé de continuer avec lui. Et après son départ, c'est bien Fredberg qui a été chargé de trouver un nouvel entraîneur. Wouter Vandenhaute avait, pendant ce temps, décidé de nommer provisoirement David Hubert.

Cependant, David Hubert a été confirmé sur le banc d'Anderlecht, ce jeudi matin, alors que Jesper Fredberg était toujours en discussion avancée avec Ryan Mason. Le conseil d'administration a pris cette décision sans consulter Fredberg, ce qui constitue un signe clair : son influence et la confiance en lui se réduisent de plus en plus.

Lors du mercato hivernal, Fredberg ne pourra pas se rater

Les critiques des supporters lors de l'annonce des négociations avec Ryan Mason ont pesé dans la balance. Mais une question claire se pose : Fredberg survivra-t-il aux prochains mois, ou sera-t-il encore question de réorganiser la direction du RSCA ? La chose sûre, c'est que les rumeurs commencent à naitre dans les coulisses, et ce n'est jamais bon signe.

À l'heure actuelle, Jesper Fredberg bénéficie encore du soutien de sa direction, mais il ne peut plus se permettre beaucoup d'erreurs. Pour le mercato d'hiver, son plan pour renforcer l'équipe devra être rapidement mis sur pied, et en béton. Car à Anderlecht, vous ne savez jamais vraiment quand sera votre dernier jour...