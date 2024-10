Comment les Diablotins peuvent-ils encore se qualifier pour l'Euro U21 2025 ?

Les Diablotins ont réalisé une belle performance en Écosse et se rapprochent de plus en plus d'une participation à l'Euro U21 2025. Toutefois, la qualification est loin d'être déjà acquise.

Grâce à leur victoire 0-2 en Écosse, avec deux buts de Lucas Stassin, les Diablotins ont désormais leur destin en main lors de la dernière journée. Ils n'ont pas besoin de compter sur un faux pas des Écossais pour s'assurer la deuxième place du groupe. L'Espagne, avec 25 points sur 27, est déjà assurée de remporter le groupe. Elle ira donc en Slovaquie, tout comme les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal, l'Allemagne et l'Ukraine. Tout donner contre la Hongrie ! Les neuf vainqueurs de groupe se qualifient pour l'Euro U21, tandis que les trois meilleurs deuxièmes des neuf groupes sont également assurés de participer. Les six autres deuxièmes s'affronteront lors de barrages en matchs aller-retour pour déterminer qui obtiendra les places restantes pour l'Euro. Si les Belges ne perdent pas contre la Hongrie mardi, ils sont assurés de terminer à la deuxième place et donc d'être au moins en barrages. Néanmoins, il est dans leur intérêt de tout faire pour prendre les trois points à domicile face aux Hongrois. Meilleurs deuxièmes ? Actuellement, les espoirs belges sont seulement le sixième meilleur deuxième, mais tout reste encore possible lors de la dernière journée. Avec une victoire, ils dépasseraient déjà le Pays de Galles. De plus, il est encore possible de rattraper la Pologne et la Suisse. La Pologne doit affronter l'Allemagne, tandis que la Suisse peut encore décrocher la première place de son groupe contre la Roumanie. Si cela se produit, la Roumanie tomberait également derrière la Belgique.