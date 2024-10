Une phase magnifique... mais pas travaillée à l'entraînement par les Diables ? "On a décidé ça sur le moment"

La Belgique a été particulièrement rapide pour égaliser après l'expulsion de Pellegrini, marquant sur le coup-franc consécutif. Une phase limpide... mais "improvisée" !

Notre première réaction après le 2-1 belge, tombé sur un coup-franc assez lointain mais superbement joué en triangle entre Tielemans, Trossard et De Cuyper : "Là, au moins, on ne peut pas dire que ça n'a pas été travaillé à l'entraînement". La phase est en effet limpide, paraît bien rodée - même s'il faut encore le coup de patte de Maxim De Cuyper pour aller la placer hors de portée de Gianluigi Donnarumma.

Domenico Tedesco, en conférence de presse, se réjouissait d'ailleurs que les deux buts belges soient tombés sur phase arrêtée et soulignait le travail mis en place avec Luke Benstead (lire ici). Mais si c'est probablement vrai pour le 2-2, tombé sur corner, le coup-franc du 2-1 était en réalité spontané.

"Nous en avons discuté rapidement entre nous. Youri et Leandro la jouent parfaitement et je la place idéalement. C'est peut-être l'un de mes plus beaux buts, oui", se réjouissait De Cuyper. "Maxim a eu cette idée. On savait qu'ils seraient assez loin sur ce coup-franc, et il la place parfaitement", ajoutait Youri Tielemans.

Trossard, le troisième homme de cette phase géniale et crédité d'un assist, confirme : "Parfois, il faut un peu de créativité sur phase arrêtée aussi, pas uniquement balle au pied", estime-t-il. "Ca nous a mis en confiance et nous avons gardé le contrôle du match par la suite".

Cela reste toutefois particulièrement positif que les deux buts belges soient tombés sur phase arrêtée, car les Diables Rouges n'ont pas toujours été des plus inspirés dans ce domaine par le passé. Mais Tedesco n'y est donc pas pour grand chose sur celle-là en particulier...