📷 C'était il y a un an : les Diables Rouges posent un geste très fort en mémoire des tristes évènements face à la Suède

La veille de leur match de la Ligue des Nations contre la France, les Diables Rouges ont organisé un moment commémoratif en mémoire des deux supporteurs suédois de football qui ont perdu la vie il y a un an lors d'une attaque à Bruxelles.

Le 16 octobre 2023, le match entre la Belgique et la Suède au stade Roi Baudouin a été interrompu à mi-temps, après que les joueurs aient été informés lors de la pause des événements tragiques survenus au centre de Bruxelles.

L'auteur, Abdesalem Lassoued, visait spécifiquement les personnes de nationalité suédoise. Il aurait commis l'attaque en représailles aux brûlages du Coran qui ont eu lieu en Suède.

La fusillade a entraîné la mort de deux supporters suédois, ce qui a conduit à l'interruption du match. Lassoued a été abattu le lendemain matin par la police dans un café bruxellois où il s'était caché.

En hommage aux victimes, les Diables Rouges ont observé un moment symbolique avant leur dernier entraînement à Tubize. Les joueurs se sont photographiés avec un drapeau suédois, témoignant ainsi leur respect aux victimes et à leurs familles.

C'était un hommage discret, placé sous le signe de l'unité et de la solidarité. L'attentat de l'année dernière a bouleversé non seulement la communauté suédoise, mais aussi la société belge et le monde du football. Pour les Diables Rouges, il était important de marquer une pause face à cet événement tragique.