La France s'attend à de l'animosité au Stade Roi Baudouin : "Ils ne vont pas chanter la Marseillaise, bien sûr..."

L'Equipe de France se rend dans un Stade Roi Baudouin plein à craquer ce lundi. Les Bleus s'attendent donc à un accueil hostile.

Depuis toujours, et encore plus depuis 2018, les duels entre la Belgique et la France sont particuliers. Et même s'ils deviennent un peu trop banals, avec trois matchs déjà en quelques mois, le public ne se lasse pas : le Stade Roi Baudouin sera comble ce lundi pour le 4e match de la Ligue des Nations.

Quand la presse évoque un "avantage psychologique" après les deux victoires à l'Euro puis à Lyon, Didier Deschamps relativise. "Ce seront des matchs différents. Je ne pense pas qu'il y ait un ascendant pour nous. Ce n'est pas le même contexte, pas les mêmes joueurs. On retrouvera une équipe belge motivée, peut-être un peu plus que d'habitude encore ce lundi", déclare le sélectionneur de l'Equipe de France.

Pour Aurélien Tchouaméni, les matchs face à la Belgique sont toujours spéciaux : "Il y a toujours un peu d'animosité quand on affronte la Belgique", estime le médian du Real Madrid. "Nous connaissons bien les Belges, nous en parlons entre nous... On entend aussi quelques propos dans les médias parfois".

Deschamps partage son analyse. "Il y a de la rivalité, mais pas d'animosité, je crois. On se rencontre très souvent en compétition, moins en amical. Bien sûr, il y a de la rivalité car nous sommes voisins, mais pas d'animosité car les joueurs se connaissent bien", pointe le coach.

Du côté du public, c'est autre chose, bien sûr. "On ne s'attend pas à ce qu'ils chantent la Marseillaise, non", plaisant Didier Deschamps. "Mais sifflés, pas sifflés... Dans un monde idéal, tout le monde se comporterait de manière adéquate. Nous verrons".