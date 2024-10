Le nouveau capitaine des Bleus prêt à en découdre avec la Belgique : "Il y aura de l'animosité, c'est certain"

La France rencontre la Belgique ce lundi soir. Une rencontre qu'Aurélien Tchouameni attend avec impatience.

En l'absence (très discutée) de Kylian Mbappé en Ligue des Nations, c'est Aurélien Tchouameni qui a été promu capitaine de l'Equipe de France.

En conférence de presse, le capitaine des Bleus a lancé la rencontre de ce lundi soir. Cela ne le surprendrait pas que les hymnes nationaux soient à nouveau sifflés, comme à l'aller.

"On le sait, il y a toujours un peu d’animosité avec eux (la Belgique). Sachant que le stade ne sera pas vide, au contraire, ça va encore un peu plus siffler mais c’est le foot, c’est comme ça."

Il a ensuite évoqué la relation entre les deux pays. "Je ne sais pas si on peut parler de rivalité. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a un historique de matches assez important entre nous. Parfois, on entend des trucs dans les médias de la part des joueurs, ça parle un peu. Mais finalement, on aime ça ! Au final, ce qui importe, c’est le terrain. Que le meilleur gagne."

La France a remporté ses 4 derniers matchs face à la Belgique. Cela donnerait-il aux Bleus un avantage psychologique ? "Non, je ne pense pas. Chaque match a son histoire. Peu importe si vous avez gagné ou perdu les dix précédents. Ce qui importe, c’est ce qui se passera demain. Nous avons la possibilité de faire perdurer cette série de victoire contre la Belgique, ce serait bien d’y parvenir."