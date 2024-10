Les joueurs et les ligues en ont marre des calendriers surchargés : une plainte contre la FIFA déposée !

De très nombreuses voix (notamment Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois) se sont récemment fait entendre, crtiquant le nombre croissant de matchs.

Certains, comme le joueur de Manchester City Rodri, ont même parlé de l'éventualité de lancer une grève afin de protester contre cette réalité.

Ce lundi, nous apprenons que la FIFPRO (syndicat européen des joueurs) et l'Association des ligues européennes ont porté plainte contre la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

Cette plainte aurait été déposée auprès de la Commission européenne. La FIFPRO entend défendre la santé des joueurs, tandis que les ligues européennes - y compris la Pro League belge - déposent également plainte car le calendrier les met sous pression.

Une action commune et exceptionnelle, qui traduit ainsi une véritable volonté de stopper un phénomène devenue une problématique récurrente. Reste à voir la suite qui sera donnée à la plainte...

Today, #FIFPRO Europe, @EuropeanLeagues, and @LaLiga have filed a complaint with the @EU_Commission, challenging FIFA's handling of the international match calendar, including decisions relating to the FIFA Club World Cup 2025.



Updates to follow 🧵 pic.twitter.com/uzDg3uxSHv