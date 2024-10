Après s'en être pris à Thibaut Courtois, l'Atlético Madrid risque gros

Lors du derby fin septembre, des supporters de l'Atlético Madrid ont ciblé Thibaut Courtois avec des briquets et autres projectiles. Le club risque désormais assez gros.

Selon Marca, l'Atlético Madrid risque deux matches à huis clos et une amende de 65 000 euros pour les incidents ayant émaillé le derby madrilène à la fin du mois de septembre. Thibaut Courtois avait alors reçu des briquets et des détritus, et la rencontre avait brièvement été interrompue.

Courtois lui-même avait été très critiqué pour avoir provoqué les supporters de l'Atlético Madrid, et Diego Simeone avait estimé que le portier du Real Madrid devrait lui aussi être puni pour son attitude (lire ici). Il n'en sera rien.

L'Atlético Madrid avait initialement été puni de manière assez symbolique, devant payer une amende de 6000 euros, tandis qu'un jeune supporter se voyait infliger une interdiction définitive de fréquenter le Wanda Metropolitano.

Cette fois, désormais, la justice semble s'être emparée plus sérieusement de l'affaire. Alors que l'Atlético Madrid assurait prendre l'affaire très au sérieux et vouloir nettoyer ses tribunes des auteurs des faits, la Commission anti-violence espagnole souhaiterait donc infliger deux matchs à huis-clos au club.