Il a fait valser l'Equipe de France : le feu follet Jérémy Doku est un joyau...qu'il faut protéger à tout prix !

La Belgique s'est inclinée face à la France ce lundi soir en Ligue des Nations. Les Diables Rouges ont pourtant montré de nombreuses choses intéressantes sur le plan offensif. Notamment grâce à un Jérémy Doku en feu.

Quelques jours après la rencontre face à l'Italie, Domenico Tedesco a compris la leçon : plus d'expérimentations avec Jérémy Doku. Ou plutôt, pas trop.

Le jeune ailier de Manchester City s'est certes une nouvelle fois retrouvé sur le côté droit, mais pas en position de piston. Heureusement, on a envie de dire. On n'avait pas vraiment envie de le voir défendre pendant tout le match, et encore moins sur Bradley Barcola.

Jérémy Doku a fait passer une très mauvaise soirée à Lucas Digne

Face aux Bleus hier soir, Jérémy Doku a été l'un des meilleurs Belges sur le terrain. Si pas, le meilleur. Il a en tout cas été le plus dangereux.

Surtout en première mi-temps, où il a mangé tout cru le pauvre Lucas Digne. Le défenseur d'Aston Villa s'est fait dribbler un nombre incalculable de fois et a vraiment souffert.

Doku est ensuite repassé à gauche en seconde période. A l'image de son équipe, il semblait un peu plus effacé, même si il parvenait encore à passer son opposant et créer du danger.

Le véritable joyau de l'équipe nationale, c'est lui

On le sait depuis déjà un petit temps et notamment sa rentrée en jeu tonitruante face à l'Italie lors des quarts de finale de l'Euro 2021 : le futur de l'équipe nationale DOIT s'écrire avec Jérémy Doku.

Le jeune joueur formé à Anderlecht est pétri de talent et possède des qualités offensives hors-normes. Si Manchester City a déboursé 60 millions d'euros à l'été 2023 pour l'arracher du Stade Rennais, ce n'est pas pour rien.

On l'a encore vu lundi : sa capacité d'élimination, sa vitesse sur les premiers mètres, son aisance technique....Doku a un potentiel monstre.

Le danger : rentrer....dans une "Doku-dépendance"

Ce dernier se révèle bien sûr au fur et à mesure que sa carrière avance - minée il y a encore peu par des pépins physiques. Il semble désormais plus à même de répéter les efforts sans s'épuiser sur une rencontre.

Il peut tout simplement mettre dans sa poche n'importe quel défenseur et déséquilibrer n'ilmporte quelle défense, même les meilleures au monde.

Cependant, comme le montre ses récentes prestations et aussi celle face à la France, il faudra être patient. Doku n'est pas encore assez décisif et pèche encore trop dans le dernier geste, que ce soit pour marquer ou faire marquer.

On l'a d'autant vu en l'absence de Lukaku et De Bruyne : il serait presque l'"unique" garant de l'animation offensive des Diables. Le danger serait donc de trop se reposer sur lui et ses prestations.

Notons également que l'apport de Bakayoko et Lukebakio n'est pas sufiisant pour l'instant, et que Duranville est encore bien trop jeune et fragile. Doku est donc la seule certitude de notre équipe nationale au poste d'ailier, pour l'instant. Cela fait une grosse pression supplémentaire à gérer.

Il est jeune, doit encore progresser. Soyons encore un peu patients, et il a de grandes chances de nous offrir de superbes choses dans les années à venir !