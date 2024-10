"Il y aura pas mal de choses à corriger" : Didier Deschamps n'est pas entièrement satisfait de la prestation de ses joueurs contre la Belgique

L'entraîneur français Didier Deschamps est revenu sur la victoire des Bleus face aux Diables Rouges et a évoqué le cas Mbappé.

Ce lundi, la Belgique s'est inclinée face à la France (1-2). Le coach français, Didier Deschamps, livre son analyse de ce match au micro de TF1.

"Ce qui m’a déplu, c’est tout ce qu’on a fait pendant 25 ou 30 minutes. Ils ont eu beaucoup d’agressivité. Quand on récupérait le ballon, on le perdait. On s’est fait secouer. C’était mieux dans le dernier quart d’heure (de la première période)."

Le natif de Bayonne parle d'une équipe qui a eu une meilleure maîtrise en seconde période : "En deuxième mi-temps, on a mieux maîtrisé, peut-être que les Belges ont laissé beaucoup d’énergie aussi. On a mieux quadrillé le terrain et on a eu pas mal d’occasions. On aurait pu éviter l’égalisation. Tout n’est pas parfait. La victoire est là, c’est le mérite des joueurs. C’est bien pour ce groupe de passer par des matches comme ça. Il y aura pas mal de choses à corriger," explique le Français.

Le cas de Mbappé

Deschamps est également revenu sur l'affaire Mbappé, fort présente dans la presse récemment pour une affaire de viol et d’agression sexuelle en Suède, notamment relayée par le média Expressen : "En ce moment, ça sort de partout, n’importe comment. Info, intox, je ne sais pas, c’est difficile. Il est suffisamment grand pour communiquer. On a un environnement qui est très négatif."

"Il faut faire attention quand vous reprenez des choses. Je ne vais pas dire que je sais parce que je ne sais pas. Il vaut mieux prendre du recul avant de sortir quoi que ce soit. Pourtant, il y a des choses pas difficiles à vérifier. Mais si vous accordez du crédit à n’importe qui. Je prends du recul, mais ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe de France."