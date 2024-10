Les footballeurs souffrent plus que les cyclistes ?

Pourquoi les footballeurs se plaignent-ils ? Cette question revient souvent. Après tout, ils ne jouent que 90 minutes, alors que les cyclistes passent des heures sur leur vélo. Pourtant, selon les experts, comparer ces deux sports n'a pas vraiment de sens.

C'est ce qu'affirme Veerle Segers, professeure en sciences du mouvement à la faculté de médecine de l'UGent, dans Het Belang van Limburg (HBvL). En plus de l'enchaînement des matchs, les nombreux déplacements ont également un impact sur le corps d'un sportif de haut niveau. "La plupart des footballeurs de haut niveau prennent l'avion plusieurs fois par semaine", souligne-t-elle.

Cela perturbe le processus de récupération. "Souvent encore tard le soir après leur match", explique Segers. "Et bien sûr, ce n'est pas idéal pour permettre à votre corps de se reposer. Votre sommeil est perturbé et vos muscles ne peuvent pas récupérer de manière optimale, comme après une nuit dans votre propre lit."

Et ce n'est pas tout. "Pour un joueur comme Lukaku, il faut également tenir compte du fait que ses qualités spécifiques résident dans l'aspect explosif du football : sprinter, sauter et frapper fort au but. Lors de ces mouvements, les muscles sont activés au moment où ils s'étirent."

Un sprinteur de courte distance ne retournera pas courir le lendemain d'une finale olympique. Mais un cycliste...

"Vous ne pouvez pas comparer cela avec l'activité purement concentrique réalisée, par exemple, par les cyclistes. Lors de ces efforts prolongés, les muscles sont principalement sollicités au moment où ils se raccourcissent."

Les entraîneurs prennent donc les choses en douceur les deux jours suivant un match. "Un sprinteur de courte distance ne retournera pas courir le lendemain d'une finale olympique. Mais un cycliste peut enfourcher à nouveau son vélo dès le lendemain d'un effort intense."