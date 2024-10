Anderlecht n'est pas seul : Ferencvaros et ses supporters punis après leurs débordements au Lotto Park

Les supporters de Ferencvaros avaient troublé la rencontre entre Anderlecht et leur club hongrois, fin septembre. La sanction de l'UEFA vient de tomber.

Décidément, les rencontres d'Anderlecht seront probablement encore plus surveillées par l'UEFA, d'ici à la fin de la saison.

Premièrement parce que tout le monde a évidemment en mémoire les incidents de San Sebastian, qui ont valu une lourde amende à Anderlecht, de lourdes représailles à la Mauves Army et trois rencontres européennes à l'extérieur sans supporters.

Mais aussi parce que lors de la première journée de cette campagne d'Europa League, c'est la tribune visiteurs du Lotto Park qui a été amochée, par les supporters de Ferencvaros.

Ferencvaros condamné à une amende, mais pas forcé d'évoluer à huis-clos

Et ça non plus, l'UEFA n'a pas laissé passer. Le club hongrois vient de recevoir la note, cette semaine. Elle est assez salée, et comparable à celle reçue par Anderlecht. Dans la forme, du moins.

Une amende, d'abord, qui s'élève à 59.500€. Mais, selon les dires du Nieuwsblad, les Hongrois devront aussi indemniser Anderlecht pour les sièges et les toilettes détruites. Comme le RSCA, le club "casseur" doit rembourser ce qui n'est plus utilisable. Pas de huis-clos, par contre, pour les Hongrois.