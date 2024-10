"Je suis vraiment déçu" : Yorbe Vertessen ne supporte plus son rôle dans son club

Yorbe Vertessen est déçu de sa situation en Allemagne. Le joueur belge s'exprime sur son rôle au sein de l'équipe. Il ne veut plus être un "joker".

Arrivé à l'Union Berlin l'hiver dernier dans l'espoir de s'imposer comme titulaire, Yorbe Vertessen semble frustré de sa situation actuelle. En effet, le joueur belge n'est pas encore un titulaire indiscutable.

Le natif de Tirlemont a bien participé aux 6 rencontres de Bundesliga disputées par son équipe depuis le début de la saison. Cependant, le Diable Rouge n'a été titulaire qu'à 2 reprises. Son total de minutes jouées depuis le début de la saison s'élève à 246.

L'avant-centre explique au micro du magazine allemand Kicker qu'il veut jouer plus : "Je suis vraiment déçu. Je veux être plus qu'un joker. Je veux être un joueur important, quelqu'un qui commence les matchs et en qui l'entraîneur peut avoir confiance."

Un seul but marqué cette saison

Cette saison, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise n'a inscrit qu'un seul but en Bundesliga. Mais pas contre n'importe quelle équipe ! Titulaire, Vertessen a marqué contre le Borussia Dortmund le 5 octobre dernier, juste avant la trêve. Son équipe s'est finalement imposée 2-1 contre le BVB.

Plus déterminé que jamais à s'imposer en Allemagne, le Belge devra saisir chaque opportunité qui lui est donnée pour s'intégrer. Ce qu'il a déjà parfaitement fait juste avant les matchs internationaux d'octobre.