Le RFC Liège passe à l'action : le club annonce sa première recrue pour la saison prochaine

Le RFC Liège entame son mercato avec l'arrivée de Kevin Shkurti, jeune milieu de terrain de 20 ans en provenance de l'OH Louvain.

Le RFC Liège n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato pour poser les bases de la saison prochaine. Le club liégeois, neuvième de Challenger Pro League cette année, vient d’enregistrer la signature de Kevin Shkurti, jeune milieu de terrain de 20 ans, en provenance de l’OH Louvain. Il s’est engagé pour deux saisons.

Le principal intéressé ne cache pas son enthousiasme à l’idée de porter le maillot sang et marine. "Je suis très heureux de rejoindre Liège. C'est un club avec une âme, où l'on ressent une ambiance familiale et une cohésion dans le groupe. J'ai assisté au match contre le RWDM et j'ai été impressionné par l'ambiance incroyable et par le soutien inconditionnel des fans. Je vais tout donner pour le club et pour ces supporters."

📄✅ 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗦𝗵𝗸𝘂𝗿𝘁𝗶, milieu prometteur âgé de 20 ans, a signé pour 2 saisons à Liège. Il nous vient de l'OHL. Bienvenue ! Communiqué : https://t.co/rw7hFH60X3



📸 Arian Broqi pic.twitter.com/DMKBk4ytk6 — RFC Liège (@rfcliege) May 6, 2025

Avec cette première signature, le RFC envoie un signal clair : celui d’un club qui veut construire dans la continuité, en misant sur la jeunesse et l’état d’esprit.

Gaëtan Englebert, entraîneur du RFC Liège, voit en lui un renfort taillé pour sa philosophie de jeu. "Kevin est un milieu défensif ou relayeur. Il est agressif dans le bon sens du terme, toujours prêt à aller au duel, avec une bonne mentalité et un vrai sens du collectif. Techniquement, il est à l’aise et cherche à jouer simple et juste."

Le mercato ne fait que commencer, mais le club a déjà posé un premier jalon solide. En intégrant un profil jeune, formé dans une structure professionnelle comme l’OH Louvain.