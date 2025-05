"Ce n'est plus mon Anderlecht" : Silvio Proto lâche ses vérités après la finale perdue contre le Club de Bruges

Après la finale de Coupe perdue, les critiques contre Anderlecht se font plus vives que jamais. L'ancien gardien Silvio Proto n'épargne pas son ancien club.

Anderlecht a perdu la finale de la Coupe et, une fois de plus, termine la saison sans trophée. Une situation qui provoque une grande frustration, non seulement chez les supporters, mais aussi chez d’anciens joueurs, impuissants face à la dérive du club.

Silvio Proto, qui a défendu les cages d’Anderlecht à 372 reprises, ne cache pas sa déception. Aujourd’hui, l’ancien gardien peine même à se reconnaître dans le club.

"Je ne me reconnais plus dans ce club, ce n’est plus mon Anderlecht. Anderlecht doit se battre chaque année pour le titre. Avec Van Holsbeeck, on était champions une fois tous les deux ans", a-t-il confié dans l’émission Dans le vestiaire sur RTL.

"Quand on jouait la Ligue des champions, les comptes étaient bons ; sinon, on vendait un ou deux joueurs", se souvient-il. Mais selon lui, ce modèle a complètement disparu.

"Quand on regarde l’historique des transferts entrants et sortants d’Anderlecht sur les sept dernières années, honnêtement, ça fait peur", conclut Proto. Pour lui, une chose est sûre : il va falloir que quelque chose change. Et vite.