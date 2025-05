Wilmots n'a aucun doute : l'avenir de Vincent Kompany se jouera dans un grand club de Premier League

Sans même devoir jouer, le Bayern Munich a remporté le titre en Bundesliga. Un nouveau titre de champion immédiatement fêté par Vincent Kompany.

Vincent Kompany s’est encore davantage affirmé en tant qu’entraîneur en remportant le championnat avec le Bayern Munich. Ce succès renforcera sans aucun doute sa notoriété et lui ouvrira des portes à l’avenir.

Marc Wilmots en est convaincu : Kompany a encore beaucoup de potentiel. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne prenne les rênes de Manchester City.

"Entraîner, c’est une question de timing. Les planètes doivent être alignées. Il faut être libre ou avoir des clauses dans son contrat permettant de partir. Mais le lien avec City est déjà établi", a-t-il déclaré à la RTBF.

Que ce soit dans un an, deux ou même trois, tout est possible. Selon Wilmots, Kompany a prouvé qu’il appartient à l’élite du football européen.

"Être au Bayern, c’est être au sommet. Une fois qu’on a atteint ce niveau, on est fait pour y rester. Et Manchester City, c’est chez lui. Il connaît ce club par cœur. C’est à lui, un jour, de se dire : c’est le moment de rentrer à la maison et d’écrire une nouvelle histoire, non plus comme joueur, mais comme entraîneur."

Et puis il y a aussi le rêve des Diables Rouges. Pour Wilmots, Kompany serait également parfaitement à sa place à la tête de l’équipe nationale. Mais ce n’est pas pour tout de suite. "Il est encore jeune, je ne pense pas qu’il veuille se poser maintenant. L’équipe nationale, ce sera pour plus tard."