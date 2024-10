Vincent Kompany et le Bayern ont parfaitement préparé le choc contre Barcelone mais ont perdu un cadre : "L'un de nos meilleurs joueurs du moment"

Le Bayern Munich l'a emporté 4-0 contre Stuttgart. Mais il a aussi perdu Aleksandar Pavlovic.

Après trois matchs sans victoire, le Bayern Munich a joliment repris son rythme de croisière en disposant de Stuttgart (pourtant devant les Bavarois au classement la saison dernière) sur le score de 4-0, avec notamment un nouveau triplé pour Harry Kane.

"En première mi-temps, nous n'avons pas été aussi actifs que ces dernières semaines, mais nous avons quand même contrôlé et nous avons eu deux ou trois occasions. En seconde période, Stuttgart a eu une occasion très dangereuse et cela a été l'étincelle initiale pour nous. Les espaces sont devenus plus grands, nous avons pu mieux jouer, puis Harry Kane a marqué ses trois buts" analyse le directeur sportif Max Eberl, dans des propos relayés par Sky Sports.

L'attaquant anglais est le grand gagnant de la rencontre : "Il n'a peut-être pas été dans les zones dangereuses ces dernières semaines, mais il travaille très dur pour l'équipe C'est merveilleux qu'il montre à quel point il est un tueur avec le premier but, puis les deux autres buts".

Un gros bémol à l'infirmerie

A contrario, la soirée a viré au cauchemar pour Aleksandar Pavlovic. Le jeune milieu de terrain s'est fracturé la clavicule et sera absent pendant plusieurs semaines. C'est notamment lui qui avait égalisé d'une superbe frappe face au Bayer Leverkusen il y a quelques semaines.

"La victoire est amère. Pavlovic était l'un de nos meilleurs joueurs du moment" s'attriste Vincent Kompany. "C'est vraiment dramatique pour Aleks" confirme Max Eberl. Contre le FC Barcelone, c'est Joao Pailinha, monté au jeu à la place de Pavlovic hier, qui pourrait à nouveau le suppléer.