"Un record du monde" pendant Anderlecht - Genk ? Les axes de travail sont encore nombreux pour le Sporting

Anderlecht a opposé plus de résistance que prévu à Genk. La prestation des Mauves est encourageante, mais certains observateurs estiment que l'équipe a même laissé passer sa chance.

Genk a surtout eu difficile dans la première demi-heure. Anderlecht est assez logiquement monté sur le terrain avec beaucoup d'envie, et cela s'est ressenti. "Le Racing a été trop négligent avec le ballon et s'est laissé dominer pendant une petite demi-heure", explique l'éditorialiste Peter Vandenbempt sur Sporza. Dans le camp anderlechtois, Kasper Dolberg a impressionné par sa maîtrise du ballon, même s'il aurait dû marquer tôt, selon Vandenbempt.

Le Sporting a affiché la réaction attendue après sa faible performance contre le Club de Bruges. Cependant, le rendement offensif est resté insatisfaisant. "Les joueurs derrière Dolberg doivent s'améliorer, et rapidement", a déclaré Vandenbempt. "Ils doivent apporter plus de qualité et de créativité pour créer de réelles occasions de but".

Les Playoffs, de quoi en apprendre beaucoup pour Besnik Hasi

Certains cadres n'étaient pas encore au top de leur forme. "Hazard en tête, mais aussi Huerta. Même s'il a marqué, il a apporté trop peu. Verschaeren a également connu une première mi-temps difficile". Le jeu de possession apparaît beaucoup trop stérile : "Pendant cette longue période où Genk semblait se chercher, Anderlecht a battu un record du monde en ce qui concerne le nombre de passes en retrait".

Même dans un match où le niveau de jeu des deux équipes s'est avéré plus homogène que prévu, Genk s'est montré assez mature pour l'emporter. "Malgré leur jeune âge moyen, ils ne semblent pas facilement déstabilisés. La confiance est là. Même après l'égalisation d'Anderlecht, Genk s'est à nouveau créé des opportunités. Ils ont mérité de l'emporté".

Peter Vandenbempt confirme qu'Anderlecht est sur la bonne voie mais a encore du pain sur la planche "Vous devez être sur le qui-vive pour rivaliser avec des équipes comme Genk, vous ne pouvez évidemment pas vous permettre de faire des cadeaux comme Angulo et Edozie l'ont fait, ou comme Hazard la semaine dernière".