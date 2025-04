🎥 Un arrêt absolument incroyable avant une grosse frayeur en dehors de son rectangle : match animé pour Arnaud Bodart

Metz, avec Arnaud Bodart dans les buts, a partagé à Caen (2-2). Une mauvaise opération dans la lutte pour la remontée en Ligue 1.

Après quatre victoires de rang, Metz a trébuché à Caen, une équipe pourtant en grandes difficultés cette saison. Le quart d'heure de jeu n'était pas encore atteint qu'Arnaud Bodart devait déjà sortir le grand jeu.

Le portier belge a empêché l'ouverture du score des locaux par une parade assez spectaculaire sur sa ligne pour sortir une reprise assez acrobatique (action à 0'20 dans la vidéo ci-dessous). Un arrêt d'autant plus important que Metz a ouvert le score en fin de première mi-temps (42e, 0-1).

Bodart alterne le chaud et le froid

Mais dès la reprise, Caen est revenu à hauteur en profitant de la léthargie de la défense des Grenats (47e, 1-1). Les deux équipes ne se lâchaient plus : les Caennais ne mettaient une nouvelle fois que quelques minutes pour répondre au but des visiteurs à l'heure de jeu pour revenir à 2-2, Bodart s'avouant vaincu sur une frappe à ras de terre partie hors du rectangle (68e, 2-2).

Et encore, cela aurait pu être bien pire : dans la foulée de l'égalisation, une erreur d'appréciation du Liégeois a failli coûté très cher. Bodart a en effet mal jugé la trajectoire d'un long en profondeur, laissant l'attaquant le contourner...et placer le ballon à côté du but (action à 2'30 dans la vidéo).

Metz concède donc le partage et perd du terrain en haut de classement. Lorient et le Paris FC ont tous deux gagné, les Messins sont donc désormais à quatre points de la tête et perdent même leur deuxième place au profit des Parisiens.