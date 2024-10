🎥 Le revoilà enfin : Neymar est à nouveau joueur de football

Enfin ! AprÚs plus d'un an d'absence, Neymar a refoulé les terrains avec Al-Hilal.

En 2023, Neymar créait la sensation en quittant le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Arabie Saoudite, dont il devenait certainement le plus gros coup depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. La star brésilienne, cependant, ne jouait que quatre petits matchs officiels pour Al-Hilal, son nouveau club.

Neymar s'occasionnait en effet une très grave blessure en octobre 2023, alors qu'il évoluait avec l'équipe nationale du Brésil. Une rupture totale du ligament du genou et du ménisque, qui l'a éloigné des terrains pendant plus d'un an.

Ce lundi, en Ligue des Champions asiatique, face aux Emiratis d'Al Ain, Neymar a enfin retrouvé les terrains. Il est entré à la 77e minute de jeu alors que le score était de 3-5 en faveur de son équipe. Le Brésilien a paru en assez bonne forme et est même passé tout près de marquer ce qui aurait été son second but depuis sa signature en Arabie Saoudite.

369 days since suffering an ACL injury, Neymar makes his return for Al-Hilal đŸ’Ș



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/0Oa8l2WlVp — B/R Football (@brfootball) October 21, 2024

Reste désormais à voir si Neymar, qui déjà avant sa blessure semblait progressivement en perte de vitesse, retrouvera le plaisir et montrera enfin le niveau espéré par les Saoudiens au moment de sa signature. Il était en effet transféré pour 100 millions d'euros en provenance du PSG.

Le Brésilien a déjà prévenu que son objectif principal était la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, une compétition qui continue à fuir son palmarès. Cela pourrait bien être son dernier grand tournoi international, et les supporters brésiliens attendront son retour avec impatience. Dès novembre ?