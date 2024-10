Anderlecht va devoir trouver une solution pour le "problème Zanka"...et ce sera la plus logique

Depuis la blessure de Jan Vertonghen, le remplaçant Mathias "Zanka" Jörgensen est régulièrement l'un des maillons faibles d'Anderlecht. Le défenseur danois de 34 ans ne répond absolument pas aux attentes.

Zanka a été recruté pour aider le compartiment défensif en cas de besoin. Il n'était bien entendu pas prévu que ce soit nécessaire si rapidement et pendant si longtemps. Brian Riemer a exprimé toutes ses préoccupations concernant le fait qu'aucun troisième défenseur central n'avait été recruté pendant le mercato estival.

C'était déjà un problème la saison dernière. Lorsque Vertonghen était blessé, Théo Leoni et Killian Sardella étaient les solutions temporaires. Maintenant, c'est Leander Dendoncker, mais il est nécessaire au milieu de terrain.

Il est clair que Zanka ne peut pas jouer avec de l'espace derrière lui. Sous les ordres de David Hubert, la ligne arrière a été avancée d'environ 30 mètres car il veut jouer de manière dominante. C'est ce qui est attendu de lui, mais actuellement il ne dispose pas de l'effectif adéquat.

Anderlecht aurait bien besoin de Lapage, mais...

C'était une surprise de voir Amando Lapage ne pas faire partie de l'équipe pour le déplacement au Beerschot, mais Anderlecht doit actuellement parier sur deux chevaux. Les Futures doivent se battre pour le maintien et Lapage est plus que nécessaire. La victoire dans le derby bruxellois contre le RWDM a été un soulagement.

Lapage sera nécessaire aux Futures, même s'il a hâte de faire ses débuts dans l'équipe première. Hubert pourra compter sur lui contre Ludogorets car les Futures ne jouent que samedi soir.

Sardella a la vitesse pour jouer avec 30 mètres dans son dos, pas Zanka...

La solution la plus logique est de déplacer Killian Sardella vers le centre. L'argument selon lequel il est trop jeune (22 ans) pour être associé à Simic, 19 ans, ne tient pas vraiment, car Sardella totalise déjà 118 matchs. Il a la vitesse nécessaire pour jouer haut.

C'est actuellement le seul critère à prendre en compte : il faut de la vitesse jusqu'au retour de Jan Vertonghen. Le recordman international de 37 ans ne gagnera bien sûr pas non plus de courses de vitesse, mais il résout beaucoup de situations avec son sens du placement et ses conseils.

Cela signifie que Thomas Foket aurait enfin une véritable chance. Le défenseur latéral droit n'est que rarement aligné et est à son meilleur lorsqu'il peut jouer plusieurs matchs d'affilée. Il a besoin de ce rythme.

Ludogorets est l'occasion idéale pour tester

Une autre option est de déplacer N'Diaye vers le centre, mais il est parfois un peu imprudent et a moins d'expérience que Sardella. Augustinsson est également une possibilité, mais il n'est pas le plus rapide et n'est pas habitué à jouer au centre.

Le match contre Ludogorets est un moment idéal pour tester Sardella au centre. Hubert n'a pas hésité à faire tourner l'effectif à la Real Sociedad. Car continuer à ramer encore deux mois avec ce Zanka-là... cela ne fonctionnera pas bien.