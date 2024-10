"Certains estiment qu'ils n'ont déjà presque plus rien à prouver" : le diagnostic sans concession de Guillaume Gillet sur la relève de la génération dorée

Le malaise autour de l'équipe nationale est de plus en plus perceptible. Que ce soit dans la relation avec les supporters ou à l'intérieur du groupe, l'union ne semble plus faire la force.

La Belgique était prévenue depuis des années : malgré l'arrivée de nouveaux talents eux aussi prometteurs, la transition avec la fin de la génération dorée allait être délicate. Le déclin actuel n'en est pas moins frustrant pour autant. Sur la RTBF, Guillaume Gillet observe qu'au-delà de l'aspect purement footballistique, les mentalités ont également évolué.

"La nouvelle génération est impatiente. Elle réclame beaucoup de choses. Elle reçoit beaucoup de crédit en très peu de temps. Dans le monde du sport en général, on voit des sportifs de plus en plus précoces et qui estiment qu’ils n’ont déjà presque plus rien à prouver. C’est un gros changement au niveau générationnel" déclare Gillet.

Pas une généralité, mais un constat

L'ancien Diable a petit à petit vécu ce changement : il était lui-même le petit nouveau lorsque son début de carrière l'a emmené à Eupen ou La Gantoise. Il a ensuite pris de la bouteille à Anderlecht et endossé le rôle de grand frère à Lens, Charleroi ou Beveren. Sans compter son passage comme entraîneur des RSCA Futures.

"J’ai connu Romelu Lukaku quand il est arrivé dans l’équipe A d’Anderlecht. Il avait 15 ans et demi. Et il avait envie d’apprendre des plus anciens. Il buvait les paroles de Nicolas Frutos ou d'Mbark Boussoufa et a bénéficié à 100% de cet écolage. Aujourd’hui beaucoup de jeunes n’ont pas le réflexe de profiter des plus anciens" poursuit-il.

© photonews

Pour Gillet, la transmission doit être assurée : "Je ne pense pas que les jeunes aujourd’hui feront la démarche de prendre des conseils, parce qu’ils sont déjà titulaires en équipe nationale et dans des bons clubs. C’est déjà suffisant à leurs yeux. Mais les très grands joueurs doivent être un modèle pour la nouvelle génération et cette dernière doit les respecter".

Après avoir tant appris auprès de ses aînés, Romelu Lukaku fait partie de ces Diables qui doivent transmettre leur vécu à la jeune garde. Big Rom n'hésite d'ailleurs jamais à aller voir un jeune joueur et l'accompagner. Reste à voir si dans les moments difficiles que traverse notre équipe nationale, lui et Kevin De Bruyne réussiront à mettre l'émotionnel de côté pour donner toutes les clés à la nouvelle génération.