Thibaut Courtois s'exprime sur son concurrent : "Je sais que c'est difficile pour lui..."

Thibaut Courtois est de retour en pleine forme, et Andriy Lunin va donc à nouveau devoir se contenter du banc. L'Ukrainien ronge son frein, après une superbe période la saison passée.

Thibaut Courtois (32 ans) s'est exprimé devant la presse ce lundi, à la veille du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Le portier belge est de retour d'une petite blessure, et a déjà brillé ce week-end en championnat.

Après de longs mois d'absence suite à deux graves blessures consécutives, Courtois a donc pour de bon retrouvé le rythme. Au grand dam, probablement, d'Andriy Lunin, le n°2 des Merengue, resté au club mais qui n'obtiendra plus autant sa chance que la saison passée.

"Je sais que c'est difficile pour lui. C'est un grand gardien, lui et Fran (Gonzalez) s'entraînent très bien. Mais je me sens au maximum de mes capacités et je prouve à chaque entraînement que je mérite ma place", déclare Courtois.

"Mais mon objectif est d'aussi aider les autres gardiens à progresser. Cette concurrence est bonne pour Lunin et moi. Je sais que c'est diifficile pour lui après avoir tant joué la saison passée, mais c'est un excellent gardien et ça n'y change rien", conclut le gardien de but belge.

Le Real Madrid reçoit le Borussia Dortmund ce mardi à 21h. Les Merengue avaient gagné leur premier match de Champions League contre le Vfb Stuttgart, mais se sont ensuite inclinés à Lille, et sont donc un peu sous pression.