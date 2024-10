Un retour imprévu : ce sacré personnage du football belge a atterri à Zaventem, extradé par les Emirats arabes unis

John Bico est de retour en Belgique. Mais pas selon ses propres volontés.

Cela fait un petit temps que le football belge n'a plus entendu parler de John Bico. Et pour cause, ce touche à tout était actif aux Emirats arabes unis. "Etait", car Bico a fait son retour sur le sol belge aujourd'hui.

Son avion a atteri cette après-midi à l'aéroport de Zaventem. Ce proche de la famille Hazard n'entendait pourtant pas rentrer au pays de sitôt. Il a en effet été extradé par les Emirats Arabes Unis.

Un coup de filet symbole de la coopération internationale

L'ancien directeur sportif et entraîneur du White Star Woluwé, accusé de pratiques frauduleuses a été arrêté à Fujairah à la demande du juge d'instruction de Bruxelles relate Het Nieuwsblad.

Paul Van Tigchelt, ministre démissionnaire de la Justice explique que l'extradition vers la Belgique de John Bico est la preuve de "la confiance et de la coopération croissantes" entre la Belgique et les Émirats arabes unis.