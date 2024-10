Libre depuis des mois, cet ancien de Pro League s'est enfin trouvé une porte de sortie !

Jannes Van Hecke a enfin trouvé une solution à sa situation. Le milieu de terrain va signer à Beveren.

Jannes Van Hecke est sans club depuis l'été dernier. Son contrat avec le KV Malines a expiré, ce qui l'a poussé à chercher une nouvelle aventure.

Cela a été difficile pour le joueur de trouver un nouveau club. Il y a eu quelques rumeurs cet été. Il était proche d'un transfert à Saint-Trond, mais cela ne s'est finalement pas concrétisé.

Une solution a enfin été trouvée. Selon le journal Het Gazet van Antwerpen, Van Hecke a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison (avec option) avec Beveren.

Il s'entraînait avec l'équipe depuis un certain temps et aurait désormais suffisamment convaincu la direction et l'entraîneur.

Van Hecke a été formé à Zulte Waregem où il a disputé 16 matchs. Avec Malines, il a joué 66 fois et a même marqué un but.