🎥 Loïs Openda buteur avec Leipzig, les grands débuts de Maarten Vandevoordt

Avec s'être incliné 0-1 contre Liverpool en Ligue des Champions, Leipzig avait à coeur de se reprendre en championnat contre Fribourg. Mais cela a mal débuté pour les hommes de Marco Rose : les visiteurs ont ouvert la marque dès le quart d'heure de jeu grâce à Ritsu Doan.

Pour ne rien arranger, le gardien Peter Gulasci s'est blessé et a dû céder sa place au repos. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Maarten Vandevoordt en a profité pour disputer ses toutes premières minutes de jeu avec Leipzig, lui qui a rejoint le club cet été pour dix millions d'euros.

Et cela lui a souri : dès la reprise, l'équipe a égalisé via Willi Orban. Avant l'heure de jeu, les locaux renversaient totalement la situation avec le 2-1 signé Lutsharel Geertruida.

La deuxième mi-temps a ensuite continué à sourire aux joueurs belges : dix bonnes minutes après la montée d'Arthur Vermeeren, Loïs Openda faisait le break en restant debout jusqu'au bout sur un long raid en profondeur (3-1).

LOÏS OPENDA DOUBLES THE LEAD WITH A LOVELY GOAL!!!

ANDRÉ SILVA WITH A GREAT ASSIST!!!

đŸ“œïž @GoalsXtrapic.twitter.com/Vo3AIcsh5C