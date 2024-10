Le Standard envisagerait déjà de se séparer d'un transfert estival : Ivan Leko n'en est pas satisfait !

Le Standard a réalisé un mercato estival plus riche que prévu, mais toutes les arrivées ne sont pas des réussites. Viktor Djukanovic pourrait ainsi quitter Sclessin dès cet hiver.

Viktor Djukanovic (20 ans) avait débarqué au Standard avec l'étiquette d'un grand talent du football monténégrin, évalué à 7 millions d'euros au moment de son arrivée en prêt depuis Hammarby. L'ailier compte 48 matchs pour 15 buts avec le club suédois, et devait devenir l'une des attractions de Sclessin.

Mais Djukanovic a déjà à peu près disparu de la circulation. Trois petites montées au jeu en Jupiler Pro League, une blessure à la malléole le mois passé mais, surtout, aucune confiance reçue de la part d'Ivan Leko : le Monténégrin ne s'épanouit pas.

Et selon Sudinfo, il y a une raison à cela : Ivan Leko ne serait pas satisfait de l'implication de Djukanovic aux entraînements et de l'intensité qu'il y déploie, ainsi que par ses replis défensifs. Dans une équipe bosseuse et qui ne peut certainement pas se laisser aller à de moindres efforts, cela ne passe pas.

Toujours selon nos confrères, Viktor Djukanovic pourrait donc voir son prêt être résilié dès cet hiver et rentrer à Hammarby. Au vu de son peu de temps de jeu, cela ne serait pas nécessairement une perte réclamant un remplaçant, même si Leko y perdrait un peu en profondeur...