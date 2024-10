Ruud Vormer a sa petite idée sur ce qui manque à Bruges pour redevenir la machine de l'époque

Ruud Vormer, ancien patron du FC Bruges, a préfacé le topper de ce dimanche contre Anderlecht. Il voit une raison à l'irrégularité des Blauw & Zwart.

Soulier d'Or en 2017 et champion de Belgique à 5 reprises avec Bruges, Ruud Vormer (36 ans) sait ce que c'est que dominer la Jupiler Pro League. Mais son ancien club a un peu de mal à reproduire cela récemment.

"Il y en avait beaucoup plus qui savaient l'ouvrir à l'époque. Aujourd'hui, je pense que cela me manque. Je vois peu de gars qui ont ça, cette personnalité", estime Vormer dans le Nieuwsblad. Un manque de leadership récurrent chez les Gazelles, et l'ancien capitaine dit que la solution doit venir des joueurs.

"Le leadership vient des performances, cela vous donne de la crédibilité. Mais vous devez aussi avoir cela en vous", reconnaît Ruud Vormer. Un autre problème est le manque de liant au milieu de terrain, où son rôle de box-to-box n'a pas vraiment été remplacé.

"C'est vrai, mais je pense que Vetlesen peut en faire bien plus que ce qu'il montre actuellement", assure Vormer, qui voit dans le milieu norvégien un joueur capable de prendre ces responsabilités. Jashari peine à endosser ce rôle.

"Ils n'ont pas de vrai n°8 actuellement et c'est un problème, mais encore une fois, je crois que ce qu'il manque, c'est surtout un leader capable de dire les choses quand c'est nécessaire", conclut le Néerlandais.