🎥 La barre tremble encore : Malick Fofana tout proche d'inscrire l'un des buts du weekend avec Lyon

Lyon a partagé (2-2) contre Auxerre. Malick Fofana était à nouveau titulaire.

Comme lors des deux dernières rencontres de Ligue 1, Malick Fofana était présent dans le onze de base de Lyon. Après s'être entendu dire qu'il devait plus tenter sa chance, le jeune Diable Rouge a montré qu'il avait compris le message.

Peu après la demi-heure, Fofana a provoqué son adversaire, le faisant reculer jusqu'à pouvoir rentrer dans le jeu pour enrouler une frappe puissance. Mais le ballon s'est écrasé sur la barre, empêchant l'OL d'ouvrir le score.

ūüė® | La transversale empêche Malick Fofana de marquer un but exceptionnel. ūüôÖ‍‚ôāÔłŹūü•Ö #OLAJA pic.twitter.com/zgqPnJYEzR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 27, 2024

C'est finalement Georges Mikautadze (préféré à Alexandre Lacazette) qui s'en est chargé juste avant la mi-temps. L'ancien de Seraing s'est même offert un doublé mais Auxerre y a à chaque fois répondu, arrachant le partage 2-2.

Lyon freiné, Monaco aussi

Fin de série pour les Lyonnais, qui restaient sur trois victoires de rang en championnat. Les Gones sont septièmes et se rendront à Lille la semaine prochaine. De quoi nous promettre un match dans le match intéressant entre Malick Fofana et un certain Thomas Meunier.

Toujours en Ligue 1, on notera la défaite 2-1 de l'AS Monaco à Nice. Le PSG peut prendre trois points d'avance en tête du classement en cas de victoire dans le Clasico contre Marseille.